Никифоров встал на защиту «Лаборатории Касперского» после обвинений в шпионаже

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заверил, что продукты компании «Лаборатория Касперского» не имеют технической возможности осуществлять кибершпионаж. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 сентября.

«Даже если бы это было, то быстро выявлялось бы, это невозможно утаить. Тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в самой технологии, это прекрасно понимает», — объяснил Никифоров.

Он также добавил, что запрет на использование продуктов российской компании в американских госучреждениях является проявлением несправедливой рыночной конкуренции.

В «Лаборатории Касперского» ранее также опровергли, что могут заниматься шпионажем и агрессивной деятельностью в киберпространстве и якобы работают на российское правительство.

13 сентября Министерство внутренней безопасности (МВБ) США призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты антивирусной компании «Лаборатория Касперского». В качестве причины ведомство указало риски информационной безопасности.