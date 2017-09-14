Евгения Касперского пригласили в Конгресс США для дачи показаний

Соучредитель и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи свидетельских показаний относительно безопасности продукции своей антивирусной фирмы. Об этом сообщает Reuters.

Запрос инициировал комитет палаты представителей по вопросам науки, техники и освоения космоса. Касперского законодатели ожидают 27 сентября.

Кроме того, на слушания приглашены эксперты в сфере информационных технологий, представляющие правительственный и частный сектор США.

Представитель «Лаборатории Касперского» сообщил, что глава компании принял приглашение.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября призвало все государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты «Лаборатория Касперского». В качестве причины ведомство указало риски информационной безопасности.

В «Лаборатории Касперского» опровергли, что могут заниматься шпионажем и агрессивной деятельностью в киберпространстве и якобы работают на российское правительство.

В свою очередь, глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заверил, что продукты «Лаборатория Касперского» не имеют технической возможности осуществлять кибершпионаж.