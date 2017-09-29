Названы сроки следующей встречи Суркова и Волкера

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер проведут следующую встречу в начале октября. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал бывший посол США в России Джон Теффт.

Дипломат также затронул тему размещения миротворцев в Донбассе. «Миротворческие силы ООН должны быть наделены широким мандатом, который позволил бы им работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией, с тем, чтобы избежать углубления или институционализации разделительных линий внутри самой Украины», — отметил он.

«Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии. Но те критерии, о которых я упомянул, очень важны и они будут ключевыми при принятии решения, поскольку мы исходим из того, что любая подобная операция должна прежде всего содействовать выполнению минских договоренностей», — добавил Теффт и указал, что Вашингтон обсудит этот вопрос с украинскими властями, а также другими странами, включая Россию.

25 сентября портал «Вести.Ru» опубликовал запись разговора Волкера с пранкером Владимиром Кузнецовым (Вован), который говорил от лица секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Из беседы следует, что встреча Волкера и Суркова может пройти 7 октября в Белграде.

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Первая встреча Суркова и Волкера прошла 21 августа в закрытом для СМИ режиме. Ее анонсировали 19 августа. Тогда отмечалось, что Волкер обсудит с представителем российских властей отношения между Москвой и Киевом. Имя представителя России не указывалось.

Москва и Вашингтон в начале июля договорились создать канал связи для урегулирования ситуации на Украине. Это было сделано после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Тогда госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил специальным представителем по Украине бывшего постпреда при НАТО Курта Волкера.