В Алеппо возобновил работу крупнейший в мире крытый исторический рынок

В сирийском городе Алеппо возобновил работу крупнейший в мире крытый исторический рынок Аль-Мадина. Об этом сообщает РИА Новости.

Пока на рынке работают всего 20 лавок, однако, как рассказали журналистам вернувшиеся хозяева торговых рядов и мастерских, планы по восстановлению объекта исторического наследия расписаны на 10 лет вперед.

«Я один остался в Алеппо, кто умеет делать это. Я спрятал станок у себя дома, когда тут террористы были. А вот теперь, наконец, все на своем месте. Все возвращаются, уже двадцать лавок открылось», — рассказал хозяин мастерской по изготовлению ковров Амар Руваз.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

«Здесь были их позиции. Рынку почти тысяча лет. А они ломали стены и пол в лавках, делали укрепления из камней», — добавил местный житель Мухасиб Хатиб.

«Я пятьдесят лет работал на этом месте. И никуда отсюда не собираюсь уходить. Пока удалось восстановить процентов пять построек, но план работ на десять лет расписан», — отметил Мухаммад Хабаж, который делает подносы ручной работы.

Аль-Мадина — крупнейший в мире крытый исторический рынок. В составе Старого города Алеппо он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая протяженность торговых и ремесленных рядов — 13 километров. Аль-Мадина включает в себя несколько более мелких рынков, большинство из которых существуют с XIV века и имеют собственные имена в соответствии с названиями профессий, ремесел или товаров: рынок мыла, шерсти, кожи и т.д.

Наступление на контролируемые террористами районы Алеппо началось в середине ноября 2016 года. Сейчас город контролируется силами, лояльными Дамаску.