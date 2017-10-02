Темпбанк лишился лицензии

Банк России в понедельник, 2 октября, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного банка «Темпбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов.

При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивало принятые риски. Агентство по страхованию вкладов, на который Банк России возложил функции временной администрации, провел обследование финансового положения Темпбанка. Итогом стало объективное отражение стоимости активов в отчетности, которое привело к полной утрате капитала.

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ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничение и запрет на привлечение вкладов населения. При этом руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности, отмечает регулятор. Осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением АСВ и кредиторов банка было признано экономически нецелесообразным.

Деятельность временной администрации по управлению Темпбанком, функции которой были возложены на АСВ, прекращено. Назначена временная администрация сроком до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Темпбанк — участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов, то есть 5 апреля 2017 года, на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 сентября занимала 174-е место в банковской системе России.