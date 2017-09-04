ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского международного банка (РМБ). Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщается на сайте регулятора.

В приказе ЦБ отмечается, что кредитная организация регулярно нарушала требования и нормы законодательства в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма в части своевременного и достоверного предоставления информации в уполномоченный орган.

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Кроме того, Центробанк подчеркивает, что бизнес-модель РМБ была в значительной степени ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков. «Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами», — говорится в сообщении регулятора.

В кредитной организации пока назначена временная администрация.

21 августа стало известно, что РМБ приостановил прием и выдачу вкладов в соответствии с требованием ЦБ.

В июле рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги Русского международного банка. На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги РМБ в национальной и иностранной валюте находились на уровне Caa2 с «негативным» прогнозом.

На 1 августа 2017 года РМБ занимал 140-е место в банковской системе России по величине активов.