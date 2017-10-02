В Дамаске произошел двойной теракт

В Дамаске возле одного из полицейских участков произошел двойной теракт. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Reuters.

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Нападение было совершено в районе аль-Мидан. Находясь в непосредственной близости от здания, два террориста-смертника совершили самоподрыв. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 человек, включая пятерых стражей порядка и десять гражданских лиц, уточняет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из известных террористических группировок.

2 июля жертвами террористической атаки в центре сирийской столицы стали по меньшей мере 20 человек. Смертник, взорвавший свой автомобиль на площади Аль-Гадир в квартале Баб Тума, был частью массированной атаки террористов. Сирийское агентство SANA сообщило, что всего боевики собирались использовать три заминированных машины, но правоохранительным органам удалось нейтрализовать две из них до взрывов. Должностные лица отметили, что террористы не достигли намеченных целей, в противном случае число жертв было бы значительно выше.