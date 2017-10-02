«Барселону» пригласили выступать в ФНЛ на специальных условиях

Красноярский «Енисей» пригласил испанскую «Барселону» выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Предложение красноярцев опубликовано в клубном Twitter.

«Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ», — гласит шуточное заявление «Енисея».

Красноярцы предложили сине-гранатовым вступление в ФНЛ на специальных условиях, среди которых 15 очков в таблице, пятиматчевая аренда защитника Андрея Козлова, гибкий лимит на легионеров и ряд других.

1 октября в Каталонии проходил референдум за независимость, признанный незаконным властями Испании. В результате столкновений с полицией, пытавшейся помешать проведению голосования, пострадали более 800 человек. В связи с произошедшим в СМИ появились сообщения о том, что «Барселона» сможет выступать в других чемпионатах в случае получения Каталонией независимости.