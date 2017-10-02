Немецкий футбольный союз поплатился за фанатов-нацистов

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала и вынесла предупреждение Немецкому футбольному союзу (DFB) за поведение фанатов во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Чехией. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщается на сайте ФИФА.

Сумма штрафа составила 32 тысячи швейцарских франков (33 тысячи долларов). Союз наказан не только за кричалки болельщиков, но и за использование ими пиротехники.

1 сентября предварявшую матч минуту молчания нарушили ультраправые болельщики сборной Германии, протестующие против политики DFB. Фанаты немецкой сборной скандировали кричалки, оскорбительные для DFB, и нацистские лозунги.

Встреча завершилась победой немцев со счетом 2:1. Следующий матч сборная Германии проведет 5 октября против сборной Северной Ирландии. Поле восьми туров отборочного этапа к ЧМ немцы с 24 очками возглавляют таблицу группы C.