«Спартак» заинтересовался форвардом сборной Германии

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Вердера» и сборной Германии по футболу Макса Крузе. Об этом сообщает Twitter Bundesliga Spotlight.

В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро, которую москвичи готовы заплатить. Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн заявил, что клуб не хочет отпускать ведущего игрока, а сам Крузе не собирается покидать Германию.

29-летний форвард перешел в «Вердер» из «Вольфсбурга» летом 2016 года. В 23 матчах бундеслиги прошлого сезона он забил 15 мячей. В активе Крузе четыре забитых мяча в 12 встречах в составе сборной Германии.

«Спартак» — действующий чемпион России. Нынешнее первенство команда начала с ничьей с «Динамо» (2:2).