Работника боксерского зала Мэйуэзера заподозрили в убийстве

Работника боксерского зала в Лас-Вегасе, принадлежащего американцу Флойду Мэйузеру, заподозрили в убийстве волонтера Рэндалла Смита. Об этом сообщает Las-Vegas Review-Journal.

Как предполагает полиция, 54-летний Абдул Мосаввир Мухаммад застрелил Смита 25 августа рядом со своим домом. Он спрятал тело в пустыне. При этом работники зала несколько раз созванивались, на что указывает распечатка телефонных разговоров. Также Мухаммад признался, что в последний раз видел волонтера 25 августа в своем доме.

Мэйуэзер 27 августа провел бой по правилам бокса с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. В 10-м раунде он отправил соперника в технический нокаут. Американец за этот поединок заработал более 300 миллионов долларов, ирландец — около 100 миллионов.

Эта победа стала для 40-летнего боксера 50-й в 50 боях. Спортсмен заявил о завершении профессиональной карьеры.