Культура
 

В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону

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Иосиф Кобзон (архивное фото)
Иосиф Кобзон (архивное фото)

В Забайкальском крае в поселке Агинское открыли первый в России памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону, сообщается на сайте администрации Агинского Бурятского округа.

«На Аллее Героев в самом центре поселка установлены бюсты Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову, Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву и депутату Госдумы, народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Их открытие состоялось в рамках празднования 80-летия Агинского Бурятского округа», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на изготовление и установку бюстов правительство края выделило 3,3 миллиона рублей.

По словам члена Совета Федерации Баира Жамсуева, Агинский Бурятский округ гордится тем, что только с начала 1990-х годов сразу несколько его уроженцев получили звания Героев России и Героев Труда. Также он отметил особую роль, которую певец сыграл в развитии региона.

С 1997 по 2007 год Кобзон представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, с 2007-го является депутатом нижней палаты Федерального Собрания от Забайкалья. В 2010 году певцу было присвоено звание почетного гражданина края.

В 2003 году памятник Кобзону был установлен в Донецке, его открытие приурочили к Дню города и 66-летию народного артиста СССР, который родился в Донецкой области.

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