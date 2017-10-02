Ставки по военной ипотеке Сбербанка снизились

Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке на 1,4 процентного пункта, до 9,5 процента. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 2 октября.

Новое условие распространяется на готовое и строящееся жилье, отметили в банке.

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Портфель военной ипотеки Сбербанка на 1 сентября вырос в годовом выражении на 40 процентов и составил более 55 миллиардов рублей. «В этом году Сбербанк выдал жилищных кредитов военнослужащим на 15 миллиардов рублей — на 36 процентов больше, чем годом ранее», — сказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. Жилье приобрели более девяти тысяч семей военнослужащих, добавил он.

10 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 0,6-2 процента. О взрывном росте рынка жилищного кредитования заявлял глава кредитной организации Герман Греф. По его мнению, к концу нынешнего года средняя ставка по ипотеке в России снизится до уровня менее 10 процентов годовых.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», ежемесячный платеж в счет погашения ипотечного кредита составляет более половины зарплаты заемщика.