В Петербурге водитель ответил ударом ножа на замечание о лихачестве

В Санкт-Петербурге водитель нанес ножевое ранение мужчине, сделавшему ему замечание о слишком большой скорости езды по дворовой территории. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Инцидент произошел 1 октября.

«Полицейские установили, что в 16:50 45-летний местный житель, проходя по внутридворовой территории дома №115 корпус 1 на Гражданском проспекте сделал замечание водителю автомобиля Hyundai Solaris, двигавшегося с довольно большой скоростью. В ходе (...) конфликта последний нанес мужчине удар ножом по руке и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

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О происшествии в полицию сообщил его очевидец — 38-летний местный житель. После инцидента подозреваемый скрылся с места происшествия, его личность и все обстоятельства дорожного конфликта устанавливают стражи порядка.

25 сентября стало известно, что лихач на белом Bugatti Veyron устроил гонки по Кутузовскому проспекту в Москве. На записи инцидента видно, как водитель спорткара разгоняется примерно до 100 километров в час и начинает хаотично перестраиваться из ряда в ряд, обгоняя другие машины и создавая аварийные ситуации.