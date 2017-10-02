Назван способ избавления от пауков в доме

Сотрудник Британского арахнологического общества Лоуренс Би (Lawrence Bee) рассказал в интервью газете The Independent о способах, с помощью которых можно избавиться от пауков в доме. Слова специалиста приводятся на сайте издания.

Эксперт рассказал, что плетущих паутину членистоногих нельзя отпугнуть с помощью масла чайного дерева или уксуса. Их обонятельная система отличается от человеческой, и летучие вещества они воспринимают с помощью чувствительных волосков на ногах. Они не способны ощущать вкус, а съедобность добычи они определяют «на ощупь». Бесполезен и конский каштан, который также применяют в качестве отпугивающего средства.

По словам Би, чтобы предотвратить появление пауков в доме, нужно покрыть половицы ламинатом или заделать щели между досками любым другим способом. Кроме того, нужно заблокировать путь в места, которые подходят для плетения паутины, например, углы между стенами и потолком, а также переместить комнатные растения подальше от дверей.

Однако специалист предупреждает, что почти все пауки, которые попадают в дом, безобидны и охотятся на вредных насекомых, например мух, которые могут распространять инфекции.