Эксперты открыли способ фиксировать прическу с помощью желе

Косметическая компания L'Oreal представила средство для фиксации волос Techi.Art Fix Move в виде желе. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 2 октября.

По его словам, желе защищает от УФ-лучей, имеет легкую мерцающую текстуру и четвертую степень фиксации. Кроме того, в линейку новых средств для укладки Techi.Art также входят термомоделирующий фиксирующий спрей для объема, текстурирующий лосьон с пудрой из минеральных частиц и стик для гладкости и блеска волос.

Материалы по теме Вставай, кудрявая! Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми

В июне L'Oreal представила новую линейку красителей для волос под названием Colorful Hair. В нее вошли несколько красителей с пигментами прямого действия: от ярких оттенков цветов радуги до пастельных тонов.

2 сентября сообщалось, что L’Oreal прекратила сотрудничество с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф за расистские высказывания в адрес белых.