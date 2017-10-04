Захарова оценила заявление МИД Латвии о влиянии Москвы на референдум в Каталонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Латвии Ринкевича «агрегатором фейковых новостей». В своем Facebook она отреагировала на заявление дипломата о влиянии Москвы на прошедший в Каталонии референдум.

Ринкевич ранее высказался, что плебисцит в испанском регионе для Москвы был как «упавшая на пол конфета», которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС. «Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полета? Не министр, а агрегатор фейковых новостей», — написала Захарова.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, включая силовые методы. Пострадали более 900 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Каталонией является внутренним делом Мадрида, и надеется, что Испании удастся преодолеть кризис.