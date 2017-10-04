Бывший СССР
 

Захарова оценила заявление МИД Латвии о влиянии Москвы на референдум в Каталонии

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Латвии Ринкевича «агрегатором фейковых новостей». В своем Facebook она отреагировала на заявление дипломата о влиянии Москвы на прошедший в Каталонии референдум.

Ринкевич ранее высказался, что плебисцит в испанском регионе для Москвы был как «упавшая на пол конфета», которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС. «Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полета? Не министр, а агрегатор фейковых новостей», — написала Захарова.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, включая силовые методы. Пострадали более 900 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Каталонией является внутренним делом Мадрида, и надеется, что Испании удастся преодолеть кризис.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»
Премьер-министр Литвы обвинил Россию в экономическом удушении Прибалтики
Мэр Вентспилса призвал смириться с пьянством главы МИД Латвии
Последние новости
Росгвардия задумалась об обязательной регистрации пневматического оружия
Захарова оценила заявление МИД Латвии о влиянии Москвы на референдум в Каталонии
Обожающий петь лабрадор подвыл песенке про Губку Боба Квадратные Штаны
Американцы оценили собственные пенисы
Названа причина смерти основателя Playboy
Центробанк рассказал об излюбленной схеме кредитных мошенников
Трамп покидался полотенцами вместо обсуждения контроля за оружием в США
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:05 3 октября
Аскар Акаев

«Украину уничтожили революции»

Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
19:22 3 октября

Киев согласился учесть требования обеспокоенных украинизацией образования болгар

20:21 3 октября

Аваков прокомментировал информацию о конфликте с Порошенко

18:17 3 октября

Додон поведал о божественной природе своей власти

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
02:5726 сентября

Порошенко назвал невозможным участие России в миротворческой миссии в Донбассе

17:50 3 октября

В Киеве назвали суммы вознаграждения бойцов «Беркута» за разгон Майдана

17:39 3 октября

В Киеве рассказали о достигнутой ВСУ максимальной численности

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
17:4517 сентября

Украинец вызвал полицию из-за ответа кассирши гипермаркета на русском языке

16:46 3 октября

Глава Генштаба ВСУ признал вину за взрывы на складе боеприпасов под Винницей

15:35 3 октября

Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Россия
Здесь вам не Европа
Зачем разгоняют один из лучших университетов России
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Появилась информация о семье попавшего в плен к ИГ россиянина
Васильева рассказала о судьбе директора отказавшей учить онкобольного гимназии
Путин назвал врио главы Дагестана «политическим тяжеловесом»
В застольном жанре
Визит Путина в Ашхабад был похож на долгий тост за здравие
Все материалы
Мир
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Посольство России опубликовало фото взлома генконсульства спецслужбами США
Лас-вегасский стрелок планировал расстрелять фестиваль «Жизнь прекрасна»
Трамп покидался полотенцами вместо обсуждения контроля за оружием в США
Каталония провозгласит независимость в ближайшие дни
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
Киев согласился учесть требования обеспокоенных украинизацией образования болгар
Аваков прокомментировал информацию о конфликте с Порошенко
Додон поведал о божественной природе своей власти
В Киеве назвали суммы вознаграждения бойцов «Беркута» за разгон Майдана
В Киеве рассказали о достигнутой ВСУ максимальной численности
Глава Генштаба ВСУ признал вину за взрывы на складе боеприпасов под Винницей
Все материалы
Финансы
Майк НовограцСупер Майк
Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-Стрит
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Долги регионов выросли в пять раз за десять лет
Верховная Рада одобрила пенсионную реформу на Украине
Россия получила триллион рублей от глобального сокращения нефтедобычи
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
«Наши разработки направлены на замещение устаревших вагонов»
Гендиректор ГК «РэйлТрансХолдинг» о создании новых образцов железнодорожной техники
Филиал компании «ПЭК» Москва СеверЦифровая логистика
Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу
Чубайс сравнил электромопед от «дочки» «Роснано» с iPhone
В «Нафтогазе» объявили о начале создания «Оператора ГТС Украины»
«Ренессанс» и Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций «Роснефти»
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Все материалы
Силовые структуры
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Неонацистов из Misanthropic Division отправят под суд за нападение на журналиста
Росгвардия задумалась об обязательной регистрации пневматического оружия
В московском отделении фонда «Подари жизнь» нашли 77 винтовочных патронов
Центробанк рассказал об излюбленной схеме кредитных мошенников
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-05» перед стартом. Байконур, 2017 г.«Мы до сих пор летаем на ракетах Королева»
Почему Россия превратилась в космического аутсайдера
Названо главное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами
Американцы оценили собственные пенисы
Доказана невозможность матрицы
Новый российский бронежилет выдержал попадание из СВД со ста метров
Все материалы
Спорт
Цена свободы
Почему «Барселона» и сборная Испании рискуют стать изгоями
Боксер Форман назвал причину вызова Сигала на поединок
В «Зените» увидели Кокорина одним из лучших игроков Европы
Тренер побил юного хоккеиста клюшкой во время матча
Британского теннисиста дисквалифицировали за кокаин
Путин прокомментировал отставание в подготовке к ЧМ-2018
Путин упрекнул «Зенит» за восемь иностранцев на поле
Все материалы
Культура
Дай пятюню
Почему Россия рискует лишиться умного кино
«Боже, царя стряхни»
Почему свободное поколение не смотрит телевизор
Выход в тираж
Увидим ли мы мировые шедевры искусства на бутылках водки и пачках сигарет
Джаред Лето отказался смотреть «Отряд самоубийц»
В мумии певицы обнаружили жреца-кастрата
Лимонова оштрафовали за митинг против капитализма
В сети посмеялись над единственным зрителем фильма «Крым»
Все материалы
Интернет и СМИ
Сэм ХайдПострел везде поспел
Ультраправого американца превратили в террориста с мировым именем
Названа причина смерти основателя Playboy
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Владимира Соловьева признали лучшим интервьюером России
Обожающий петь лабрадор подвыл песенке про Губку Боба Квадратные Штаны
Любителей порно отдадут на изучение искусственному интеллекту
Андрей Малахов получил ТЭФИ за покинутый телепроект
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Российские ювелиры предложили снимать сапфиры с бриллиантовых колье
Nike выпустит кроссовки с зубами для малолетних вампиров
Lacoste предложил мужчинам пахнуть айвой и ревенем
Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл
Поляк и японец изменили дизайн швейцарских часов
Кристиан Лубутен сравнил себя с холодильником
Все материалы
Путешествия
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Названы самые путешествующие нации мира
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»
Застрявших в Турции клиентов «ВИМ-Авиа» подсчитали
Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса
Все материалы
Из жизни
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
В Китае с фермы сбежали 78 молодых сиамских крокодилов
Аргентинский мальчик случайно проглотил пищалку и загудел
Японца арестовали за наложенное на детей проклятие
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
Все материалы
Тест: странные машины неизвестного назначения
Сможете ли вы угадать, для чего созданы эти штуки?
300 плюс: самые быстрые «вагоны» планеты
Проводим перекличку клуб быстрейших универсалов после дебюта супергибрида Panamera
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
Закон Квята
Как отсутствие российского пилота привело к неожиданным итогам Гран-при Малайзии
Производитель суперкаров сделал бронированный «Танк»
Появились кадры из второго сезона The Grand Tour
Дизайн нового хэтчбека Audi A7 раскрыли на масштабной модели
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы