Российские фермеры получат дополнительно два миллиарда на теплицы и технику

Правительство России увеличило на 2,25 миллиарда рублей объем субсидирования регионов для создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса (АПК), а также закупку сельхозтехники. Об этом сообщается в распоряжении на сайте кабинета министров.

Общий объем субсидий на 2017 год, направленных на развитие АПК, составит 12,9 миллиарда рублей. Деньги из федерального бюджета будут распределены между 38 регионами.

В справке к распоряжению поясняется, что средства предназначены для закупки оборудования и техники.

В конце сентября министр сельского хозяйства Александр Ткачев прогнозировал, что по итогам 2017 года экспорт сельхозпродукции может вырасти до 20 миллиардов долларов в денежном выражении. «Мы выходим на серьезные рубежи и занимаем большую долю в экспортной продукции во всем мире», — сказал Ткачев. По его прогнозу, экспорт зерна в сезоне 2017/2018 может составить около 43-45 миллионов тонн.

По итогам прошлого года Россия экспортировала сельхозпродукции на 17 миллиардов долларов. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт российской пшеницы в следующем сельскохозяйственном году (июль 2018 года — июнь 2019 года) достигнет 28 миллионов тонн.