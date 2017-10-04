Москвичей возмутила излишняя сексуальность столичного депутата

Жители Нагорного района Москвы заинтересовались излишне откровенными, на их взгляд, фотографиями адвоката и муниципального депутата Олега Сухова. Снимки, где юрист позирует обнаженным на постели в окружении роз, опубликовали в группе «Активисты Нагорного района» в Facebook.

«Ранее в активности по району не замечен, только розы, торс, эпиляция, загадочный взгляд и литературные опыты. Надеюсь, что найдется талант и в области местного самоуправления», — отмечается в сообщении группы.

Образ нового мундепа получил противоречивые отзывы пользователей соцсети. «Как он себя любит… Противно. Интересно, как подобный нарцисс сможет совмещать самолюбование, адвокатскую и теперь депутатскую деятельность?» — написала одна из женщин. Другие отметили, что человек, занимающий депутатскую должность, должен «тщательнее думать о "компромате"», и усомнились в том, что Сухов сможет отстаивать интересы других.

Ряд юзеров встали на защиту адвоката. «Друзья, вы бы хоть немного постарались собрать объективную информацию о человеке… Да, Олег очень хорошо выглядит и не стесняется этого. А еще он потрясающий адвокат, который много лет ведет сложнейшие дела, связанные, в том числе с ЖКХ», — отметил один из пользователей. Другой же заметил, что подобные фото еще не доказывают, что депутат не сможет справиться со своими обязанностями.

Как сказал Сухов телеканалу «360», внешний вид человека и определенного рода фотографии никак не могут говорить о его компетенции. «На сегодняшний момент 15 лет как я работаю в судах. Идеально знаю все направления, по которым работаю», — подчеркнул адвокат.

По его словам, откровенные фото изначально предназначались только для личного пользования, однако из-за действий бывшего пиарщика депутата они попали в сеть.