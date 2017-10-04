Принявший вызов Формана фейковый Сигал ввел боксера в заблуждение

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Джордж Форман принял за правду ответ с фейкового аккаунта американского актера Стивена Сигала на его предложение устроить поединок. Форман объявил о том, что бой состоится, на своей странице в Twitter.

«Поединок состоится», — написал 68-летний Форман в ответ на твит, гласивший: «Подписывай контракт и давай сделаем это, Джордж!»

Читатели Формана попытались убедить боксера, что он отреагировал на провокацию. Сам Сигал на вызов до сих пор не ответил.

«Это не аккаунт Сигала», — писали одни. «Так даже смешнее», — возражали другие.

3 октября Форман вызвал 65-летнего Сигала на поединок. «Стивен Сигал, я вызываю тебя на поединок один на один, я буду использовать бокс, а ты можешь пользоваться всем, чем пожелаешь. Десять раундов в Лас-Вегасе», — написал Форман. Боксер мотивировал вызов тем, что Сигал «умеет постоять за себя».

Форман — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в тяжелом весе. Он провел 81 бой в профессиональной карьере, одержав 76 побед (68 нокаутом) при 5 поражениях. Сигал — американский актер, снявшийся в ряде культовых боевиков 1990-х. Он владеет черным поясом по айкидо и долгое время занимается боевыми искусствами.