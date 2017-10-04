Спорт
 

Принявший вызов Формана фейковый Сигал ввел боксера в заблуждение

Перейти в «Мою Ленту»
Джордж Форман
Джордж Форман

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Джордж Форман принял за правду ответ с фейкового аккаунта американского актера Стивена Сигала на его предложение устроить поединок. Форман объявил о том, что бой состоится, на своей странице в Twitter.

«Поединок состоится», — написал 68-летний Форман в ответ на твит, гласивший: «Подписывай контракт и давай сделаем это, Джордж!»

Читатели Формана попытались убедить боксера, что он отреагировал на провокацию. Сам Сигал на вызов до сих пор не ответил.

«Это не аккаунт Сигала», — писали одни. «Так даже смешнее», — возражали другие.

3 октября Форман вызвал 65-летнего Сигала на поединок. «Стивен Сигал, я вызываю тебя на поединок один на один, я буду использовать бокс, а ты можешь пользоваться всем, чем пожелаешь. Десять раундов в Лас-Вегасе», — написал Форман. Боксер мотивировал вызов тем, что Сигал «умеет постоять за себя».

Форман — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в тяжелом весе. Он провел 81 бой в профессиональной карьере, одержав 76 побед (68 нокаутом) при 5 поражениях. Сигал — американский актер, снявшийся в ряде культовых боевиков 1990-х. Он владеет черным поясом по айкидо и долгое время занимается боевыми искусствами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боксер Форман назвал причину вызова Сигала на поединок
Джордж Форман вызвал Стивена Сигала на поединок
Сигал получил российский паспорт из рук Путина
Последние новости
Путин оценил результат потенциального удара по Северной Корее
Из московского орнитария улетел хищный канюк  
Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации нового «Терминатора»
Путин рассказал об отношениях с Трампом
В квартирах у москвичей нашли медведей и волков  
Назван главный способ уберечься от рака
Борис Джонсон предложил убрать трупы с ливийских пляжей и построить второй Дубай
Другие материалы рубрики
Спорт10:42Сегодня
Линдси Вонн

Гендер не вопрос

Зачем женщины рвутся в мужской спорт
10:0125 сентября

Футболист ПСЖ Кавани отказался «продать» Неймару право бить пенальти

14:44Сегодня

Керенский и Терешкова нашлись в сборной России в новом футбольном симуляторе

13:06Сегодня

Шарапова проиграла второй ракетке мира на турнире в Пекине

Спорт00:05 3 октября

Цена свободы

Почему «Барселона» и сборная Испании рискуют стать изгоями
22:4523 сентября

Тренер «Спартака» объяснил проклятием очередную ничью

11:36Сегодня

Пьяную футболистку сборной США выгнали из Диснейленда

10:02Сегодня

Погба потренировался в стиле Брюса Ли

Спорт00:0830 сентября
Алексей Немов

«В 90-е на российские зарплаты было не выжить»

Алексей Немов о гимнастике, деньгах и работе журналиста
18:5524 сентября

Вратарь сборной СССР по хоккею найден убитым

06:53Сегодня

Аргентинский футболист прыгнул на соперника двумя ногами

00:48Сегодня

Полузащитник «Баварии» Рибери «купил» брату возможность играть в футбол

Россия
Здесь вам не Европа
Зачем разгоняют один из лучших университетов России
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Цыгане в Обнинске продали мужчине «биткоины» с рук
Воробьев наградил лучших учителей и воспитателей Подмосковья
Белорусский студент убил 12 фазанов в парке Горького
Донские казаки опознали сослуживца на видео с плененными ИГ россиянами
Все материалы
Мир
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
В Лондоне на борту самолета нашли подозрительный сверток
Греческий суд постановил выдать США россиянина Винника
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Страх и смерть в Лас-Вегасе
Жертвы самого кровавого расстрела в истории Америки
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
Вице-спикер Рады отключила депутату микрофон за выступление на русском языке
В Раду внесен закон о «российской оккупации» Донбасса
ФРГ согласилась дать Литве «подержать» акт о независимости республики
Воюющий в Донбассе актер Пашинин рассказал о своих первых боевых действиях
В Польше на украинском консульстве написали «Убирайтесь вон» и «Украина — ОУН»
Захарова оценила заявление МИД Латвии о влиянии Москвы на референдум в Каталонии
Все материалы
Финансы
Майк НовограцСупер Майк
Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Минфин потратит на закупку валюты 76 миллиардов рублей
Путин допустил продление сделки по сокращению нефтедобычи до конца 2018 года
Касперский назвал условия восхитительной работы криптовалют
Верховная Рада одобрила пенсионную реформу на Украине
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
Игорь Подстрешный«Бизнес не затевается ради денег»
Основатель сети Burger Heroes — о секретах успешного фастфуда
Филиал компании «ПЭК» Москва СеверЦифровая логистика
Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу
«Аэрофлот» возобновит финансирование «ВИМ-Авиа»
Евросоюз потребовал от Amazon доплатить Люксембургу 250 миллионов евро
В «Роснефти» рассказали о планах создания нефтехимических кластеров
Российские фермеры получат дополнительно два миллиарда на теплицы и технику
Все материалы
Силовые структуры
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
«Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло»
Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях
Пара напала с электрошокером на проституток в Москве
У московского пенсионера украли китайскую вазу за шесть миллионов рублей
Принесшего патроны в отделение фонда «Подари жизнь» мужчину задержали в Москве
Житель Кузбасса облил ацетоном и поджег бывшего сожителя матери
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-05» перед стартом. Байконур, 2017 г.«Мы до сих пор летаем на ракетах Королева»
Почему Россия превратилась в космического аутсайдера
У «Фукусимы» нашли неожиданный источник радиации
Назван главный способ уберечься от рака
Опубликован снимок беспилотной электрофуры Tesla
Нобелевскую премию по химии вручат за развитие криоэлектронной микроскопии
Все материалы
Спорт
Линдси ВоннГендер не вопрос
Зачем женщины рвутся в мужской спорт
Принявший вызов Формана фейковый Сигал ввел боксера в заблуждение
Керенский и Терешкова нашлись в сборной России в новом футбольном симуляторе
Шарапова проиграла второй ракетке мира на турнире в Пекине
Пьяную футболистку сборной США выгнали из Диснейленда
Погба потренировался в стиле Брюса Ли
Аргентинский футболист прыгнул на соперника двумя ногами
Все материалы
Культура
Дай пятюню
Почему Россия рискует лишиться умного кино
Выход в тираж
Увидим ли мы мировые шедевры искусства на бутылках водки и пачках сигарет
«Эти телки не попадают ко мне на болт»
Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
Умершего музыканта Рому Англичанина в клипе ЛСП сыграл блогер Ларин
Вышел трейлер российской комедии с целующимися в бассейне девушками
Романа Полански обвинили еще в одном изнасиловании несовершеннолетней
Ирландские рокеры записали клип из зацикленных трансляций в Facebook
Все материалы
Интернет и СМИ
Сэм ХайдПострел везде поспел
Ультраправого американца превратили в террориста с мировым именем
Познер попросил организаторов премии ТЭФИ сменить название и приз
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Названа причина смерти основателя Playboy
Раскрыты подробности крупнейшей хакерской атаки на электронную почту
Владимира Соловьева признали лучшим интервьюером России
Обожающий петь лабрадор подвыл песенке про Губку Боба Квадратные Штаны
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Швейцарские часовщики вдохновились комбинезоном Антуана де Сент-Экзюпери
Бабушкам рекомендовали люксовую авоську за 190 тысяч рублей
Louis Vuitton предложил носить атласные трусы с парчовыми сюртуками
Модели Chanel вышли на подиум в прозрачной одежде и обуви
Российские ювелиры предложили снимать сапфиры с бриллиантовых колье
Nike выпустит кроссовки с зубами для малолетних вампиров
Все материалы
Путешествия
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Половина пассажиров объявила о готовности отказаться от багажа ради экономии
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Названы самые путешествующие нации мира
Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса
Все материалы
Из жизни
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Определена собака с самым длинным в мире языком
Семья нудистов посетила семь стран без одежды
В Китае с фермы сбежали 78 молодых сиамских крокодилов
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Все материалы
Убей двигатель – спаси планету?
Куда делись многолитровые V12 и зачем ДВС хотят убить: объясняем в гифках
Тест: странные машины неизвестного назначения
Сможете ли вы угадать, для чего созданы эти штуки?
Семейное пространство
Три причины, почему Citroen SpaceTourer нужно дать шанс в России
300 плюс: самые быстрые «вагоны» планеты
Проводим перекличку клуб быстрейших универсалов после дебюта супергибрида Panamera
Ученые сравнили обзорность 69 кроссоверов с другими машинами
Koenigsegg поборется с Bugatti Chiron в разгоне до 400 км/ч
Американец год прожил в шестиколесном кемпере на базе компактного хэтчбека
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы