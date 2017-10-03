Джордж Форман вызвал Стивена Сигала на поединок

Бывший чемпион мира по боксу, американец Джордж Форман в своем Twitter бросил вызов голливудскому актеру и мастеру боевых искусств Стивену Сигалу.

«Стивен Сигал, я вызываю тебя на поединок один на один, я буду использовать бокс, а ты можешь пользоваться всем, чем пожелаешь. Десять раундов в Лас-Вегасе», — написал Форман.

В конце апреля Сигал был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Создатели ресурса обвинили его в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах.

В ноябре 2016-го актер получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.