«Соцработники» украли 300 тысяч рублей у пенсионерки в Подмосковье

Сотрудники Павлово-Посадского отдела полиции в День пожилого человека задержали трех мужчин, подозреваемых в краже денег у пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД.

Подозреваемые проникли в квартиру 86-летней старушки под видом соцработников. Они попросили пенсионерку заполнить некие документы, якобы необходимые для получения подарков к празднику. Пока та занималась бумагами, «гости» вынесли из квартиры ее сбережения, более 300 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. У них изъята часть ранее похищенных денежных средств», — рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Подозреваемым в краже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде.

4 октября стало известно о краже китайской вазы за 6 миллионов рублей из квартиры московского пенсионера. Сотрудникам полиции потребовался один день, чтобы задержать подозреваемого.