Москвича заподозрили в краже проданной им машины

Московские полицейские задержали мужчину по подозрению в том, что он вначале продал свой автомобиль Hyundai по низкой цене, а затем похитил машину у нового владельца. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В ОМВД России по району Вешняки обратился 62-летний житель Москвы. Он рассказал, что купил иномарку Hyundai за 140 тысяч рублей и поставил ее на стоянку. Однако на следующий день обнаружил, что машина пропала», — говорится в сообщении.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 28-летнего бывшего хозяина автомобиля. Как считают следователи, он вначале получил за машину деньги, а ночью похитил ее.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

6 сентября стало известно, что столичные полицейские задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого мужчину по подозрению в том, что он несколько месяцев обманывал пенсионерок, продавая им под видом лекарства от всех болезней раствор экстракта ромашки.