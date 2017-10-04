Росгвардия задумалась об обязательной регистрации пневматического оружия

Росгвардия разрабатывает законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия. Как рассказал агентству РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, соответствующий документ могут внести на рассмотрение нижней палаты парламента в осеннюю сессию.
«Граждане не будут получать лицензию, но каждое купленное оружие вне зависимости от дульной энергии должны будут регистрировать в лицензионно-разрешительном органе, в Росгвардии», — заявил он. По словам депутата, факт регистрации является сильным сдерживающим и дисциплинирующим фактором.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействую коррупции Василий Пискарев также подтвердил эту исходящую от Росгвардии инициативу.
29 сентября в Росгвардии предложили ограничить выдачу лицензий на оружие потенциальным преступникам. Основанием для отказа в выдаче может стать заключение в отношении гражданина о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения им прав и свобод граждан и угрозой общественной безопасности.