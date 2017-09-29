Росгвардия предложила лишить потенциальных преступников права на оружие

В Росгвардии предложили ограничить выдачу лицензий на оружие потенциальным преступникам. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с пресс-конференции ведомства.

Основанием для отказа в выдаче может стать заключение в отношении гражданина о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения им прав и свобод граждан и угрозой общественной безопасности.

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Как отмечают в Росгвардии, такое заключение должно быть подготовлено в порядке, установленном правительством России и утверждено должностными лицами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.

Кроме того, доступ к оружию может быть закрыт для тех, кто повторно совершил административное правонарушение в состоянии опьянения. Также в Росгвардии предлагают регистрировать все без исключения пневматическое оружие в подразделениях лицензионно-разрешительной работы (ЛРО).

3 августа стало известно, что сотрудники Росгвардии в рамках оперативно-разыскных мероприятий обнаружили склад оружия в квартире жителя подмосковного города Лобня.