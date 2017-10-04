Культура
 

Foster The People отказались играть свой главный хит после стрельбы в Лас-Вегасе

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Американская инди-поп-группа Foster The People отказалась исполнять композицию Pumped Up Kicks во время выступления в штате Северная Каролина из-за массового убийства в Лас-Вегасе. Об этом сообщает NME.

Фронтмен коллектива Марк Фостер заявил посетителям концерта, что на фоне произошедшего считает непочтительным петь о ребенке, который собирается расстрелять своих одноклассников. «Мне показалось, что это неуважительно, хотя трек посвящен насилию, связанному с оружием, и призывает остановить это», — отметил музыкант.

Певец призвал слушателей любить друг друга, после чего группа исполнила кавер-версию песни Джона Леннона Love («Любовь»).

3 октября сообщалось, что в песне Робби Уильямса про обезьяну нашли пророчество о произошедшем в Лас-Вегасе. Ранее в тот же день кантри-музыкант Калеб Китер, оказавшийся свидетелем стрельбы, пересмотрел свои взгляды на свободное ношение оружия и призвал ужесточить регулирующие это законы.

2 октября 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по посетителям фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Стрелок покончил с собой, 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.

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