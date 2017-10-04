В «Роснефти» рассказали о планах создания нефтехимических кластеров

«Роснефть» с партнерами планирует инвестировать 30 миллиардов долларов в создание трех нефтехимических кластеров. Проекты будут реализованы на территории России, заявил в рамках Российской энергетической недели глава департамента нефтегазохимии компании Игорь Соглаев. Об этом в среду, 4 октября, сообщает ТАСС.

Стратегия развития нефтехимии «Роснефти» направлена на создание трех нефтехимических кластеров, пояснил Соглаев. Это Поволжский нефтехимический кластер с двумя ключевыми городами — Самара и Уфа. По его словам, здесь компания рассматривает возможность создания полимерного комплекса. Второй кластер — Восточно-Сибирский — «Роснефть» будет создавать совместно с Sinopec с ключевыми точками в Богучарах и Ангарске. Третий кластер — это проект Восточной нефтехимической компании (ВНХК).

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Соглаев, рассказывая о планах компании, подчеркнул, что для развития нефтехимии в России требуется стабильность государственной налоговой политики.

В начале сентября консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Autority (QIA) продал 14,16 процента акций «Роснефти» частной китайской энергетической компании CEFC. Глава компании Игорь Сечин заявил, что «"Роснефть" рада, что именно китайцы купили акции компании».

По его словам, с CEFC заключено соглашение об участии китайской компании в ряде проектов по добыче с миноритарной долей. Помимо этого, «Роснефть» рассматривает вопрос участия CEFC в своих нефтехимических проектах.

