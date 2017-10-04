Шарапова проиграла второй ракетке мира на турнире в Пекине

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 4 октября, и завершилась победой Халеп в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.

В данный момент Халеп занимает второе место в рейтинге WTA. Шарапова располагается в нем на 103-й позиции.

3 октября 30-летняя Шарапова в матче второго круга турнира в Пекине обыграла соотечественницу Екатерину Макарову. Для этого ей понадобилось три сета — 6:4, 4:6, 6:1.

Шарапова и Халеп встречались 29 августа в первом в первом круге Открытого чемпионата США. Тогда победу одержала россиянка (6:4, 4:6, 6:3). На US Open Шарапова дошла до стадии 1/8 финала, уступив латвийской спортсменке Анастасии Севастовой.