Шарапова обыграла соотечественницу Макарову на турнире в Пекине

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 3 октября, и завершилась победой Шараповой в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут.

Следующей соперницей 30-летней Шараповой станет победительница матча между словачкой Магдаленой Рыбариковой и представительницей Румынии Симоной Халеп, посеянной на турнире под вторым номером. Их встреча также проходит 3 октября. На момент публикации новости идет первый сет, Халеп впереди со счетом 5:1.

В данный момент Шарапова занимает 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Россиянка вернулась на корт в конце апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.