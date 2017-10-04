«Аэрофлот» возобновит финансирование «ВИМ-Авиа»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит финансирование оказавшейся на грани краха «ВИМ-Авиа», поскольку вопрос с подписанием необходимых документов главой Росавиации урегулирован. Об этом в среду, 4 октября, рассказали ТАСС в пресс-службе «Аэрофлота».

«Глава Росавиации Александр Нерадько в 12:09 мск подписал все необходимые документы», — пояснил представитель авиакомпании.

Ранее в этот же день источник в «Аэрофлоте» заявил о том, что авиакомпания рассчитывала выделить «ВИМ-Авиа» сумму до 1,8 миллиарда рублей, но вынуждена приостановить платежи из-за технических сложностей — глава Росавиации якобы отказывается подписать соответствующие бумаги. В ведомстве опровергли эту информацию, заявив, что деньги будут перечислены после того, как специалисты Росавиации закончат сверять документы финансовой отчетности. Представитель «Аэрофлота» в свою очередь заявил, что надеется на решение вопроса до конца текущего дня.

В «ВИМ-Авиа» в конце сентября проинформировали, что компания не имеет средств для продолжения деятельности. Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа». По данным Росавиации, общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей.