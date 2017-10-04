Источник рассказал о приостановке «Аэрофлотом» финансовой помощи «ВИМ-Авиа»

«Аэрофлот», планировавший выделить до 1,8 миллиарда рублей «ВИМ-Авиа», приостанавливает финансирование. Об этом в среду, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании.

Решение было принято из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи, пояснил источник. В ведомстве опровергли эту информацию, заявив, что вопрос о платежах обсуждался на утреннем заседании штаба и деньги будут перечислены после того как специалисты закончат сверять документы финансовой отчетности.

В свою очередь в «Аэрофлоте» выразили надежду, что вопрос будет решен до конца дня. «Несмотря на то, что акты сверки платежей до сих пор не подписаны со стороны Росавиации, "Аэрофлот" находится на постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым, который принимает личное участие в урегулировании данной ситуации. "Аэрофлот" уверен, что ситуация будет урегулирована до конца дня», — сообщили в "Аэрофлоте" в среду.

В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович назвал проблему «технической», подчеркнув, что она не влияет на работу компании, передает Rambler News Service.

Ранее Дворкович говорил, что «Аэрофлот» может выделить проблемной «ВИМ-Авиа» около 1,8 миллиарда рублей. При этом чиновник не исключил, что может потребоваться и меньшая сумма.

Также сообщалось, что деньги должны быть перечислены по письменному указанию Росавиации. Компенсировать свои издержки «Аэрофлот» сможет за счет взаиморасчетов с отраслью.

В «ВИМ-Авиа» в конце сентября проинформировали, что компания не имеет финансов для продолжения деятельности. Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа». По данным Росавиации, общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей.

