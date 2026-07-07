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15:29, 7 июля 2026Спорт

Журова оценила лишение Эстонии права проведения чемпионата Европы из-за недопуска россиян

Журова заявила, что страны Прибалтики откажутся пускать российских спортсменов с флагом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила то, что Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия из-за недопуска россиян и белорусов. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что возвращение российских спортсменов под флагом и гимном пройдет не без препятствий. По ее мнению, даже если международные федерации официально разрешат участие, найдутся национальные федерации, которые откажутся пускать отечественных атлетов — прежде всего прибалтийские страны.

Депутат добавила, что в таком случае международные организации увидят: эти страны не справляются с ответственностью проводить турниры, и тогда им перестанут доверять право на проведение крупных соревнований. Чтобы избежать срывов, Журова предложила требовать от организаторов дополнительных гарантий по допуску всех сборных.

Европейская стрелковая конфедерация (ESC) обосновала решение о переносе турнира из Эстонии тем, что чемпионат Европы 2027 года должен стать квалификационным турниром к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм-2027. Это предполагает допуск к соревнованиям всех спортсменов, имеющих на то право.

Первенство континента должно было пройти в столице Эстонии Таллине. Теперь оно пройдет с 3 по 9 марта 2027 года в испанской Гранаде.

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