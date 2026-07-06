Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из-за недопуска россиян

Чемпионат Европы по стрельбе перенесли из Эстонии в Испанию из-за недопуска россиян

Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия из-за недопуска россиян и белорусов. Об этом сообщает ERR.

Европейская стрелковая конфедерация (ESC) обосновала решение о переносе тем, что чемпионат Европы 2027 года должен стать квалификационным турниром к летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм-2027. Это предполагает допуск к соревнованиям всех спортсменов, имеющих на то право.

Первенство континента должно было пройти в столице Эстонии Таллине. Теперь оно пройдет с 3 по 9 марта 2027 года в испанской Гранаде.

Согласно решению Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), спортсмены из России и Белоруссии могут принимать участие в соревнованиях под ее эгидой в нейтральном статусе. В свою очередь, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила отстранение россиян от участия в ее турнирах.