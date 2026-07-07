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15:31, 7 июля 2026Мир

Лавров оценил актерские способности Зеленского

Лавров: Зеленский играет роль глубоко трагического персонажа
Кристина Козлова (редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас играет роль «глубоко трагического персонажа», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом дипломат рассказал во время пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте Министерства иностранных дел России.

«Бывший глава "Квартала 95" сейчас играет роль глубоко трагического персонажа. Я думаю, что трагизм в этой ситуации гораздо более уместен для подготовки общественного мнения к тому, что происходит и чем это завершится», — сказал Лавров.

Глава МИД также иронично оценил актерские навыки генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По мнению Лаврова, глава альянса давно завел привычку общаться в жанре сатиры и иронии, особенно когда речь заходит о России, на которую тот всегда смотрит свысока. Несмотря на подобные артистические способности, Рютте вряд ли бы приняли на работу в «Квартал 95», пошутил министр.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский и совесть плохо сочетаются. Он отметил, что украинский президент думает только о своем собственном выживании.

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