Организатора блокады Крыма наградили именным пистолетом за защиту прав человека

Министр обороны Украины Степан Полторак вручил депутату Верховной Рады, одному из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафе Джемилеву наградной пистолет. Об этом в четверг, 5 октября, сообщается на странице парламентарий в Facebook.

«За заслуги, в частности, по части защиты конституционных прав и свобод человека Мустафу Джемилева наградили именным огнестрельным оружием», — говорится в посте.

В марте Джемилев заявил, что страны Запада готовятся к распаду России. «Слышал, что на Западе даже готовят отряды "командос" на экстренный случай, чтобы взять под контроль ядерные объекты. И команды по оказанию гуманитарной помощи в случае угрозы потока беженцев», — сказал он.

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Джемилев совместно с другими лидерами организации «Меджлис крымско-татарского народа» — Рефатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым — в сентябре 2015 года организовали так называемую продовольственную блокаду Крыма. При поддержке боевиков запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» (ПС) они блокировали въезд грузовиков с украинскими товарами на территорию полуострова.

Также экстремисты не пропускали ремонтные бригады к опорам ЛЭП в Херсонской области после того, как в конце ноября 2015-го в результате подрыва опор полуостров был полностью обесточен.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума 2014 года. В Киеве отказывались признать итоги голосования и называют полуостров украинской территорией. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения Крыма с РФ нормам международного права.