Наука и техника
 

Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне

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21-летняя жительница города Дунгуань китайской провинции Гуандун потеряла зрение на правом глазу после долгой игры на смартфоне. Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается, что девушка не прекращая играла весь день в мобильную игру. После этого она попала в больницу и ей поставили диагноз окклюзия сетчатки правого глаза. Врачи добавили, что это произошло из-за перенапряжения глаз, вызванного слишком долгой игрой.

«Когда мне не нужно выходить на работу, я обычно встаю в 6 часов утра, завтракаю и играю до 4 часов вечера, — рассказала девушка. — После этого я еще раз ем, немного сплю и играю до 1 часа ночи».

В апреле сообщалось, что 14-летняя жительница города Циндао получила тяжелую травму шеи из-за каждодневного использования смартфона. По словам врачей, девочка отныне не сможет выпрямить шею из-за деформации позвоночника. Сообщается, что это не первый подобный случай и с такой же проблемой ранее обращались родители 10-летнего мальчика.

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