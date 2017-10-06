Ивуарийского футболиста застрелили во время ограбления

Бывший футболист молодежной сборной Кот д'Ивуара Жорж Гриффитс был застрелен во время ограбления в пригороде Абиджана. Об этом сообщает портал koaci.com.

Около семи вечера в четверг, 5 октября, преступники попытались угнать его автомобиль марки Mercedes. Один из них дважды выстрелил в Гриффитса. Прибывшие на место происшествия медики не сумели спасти его.

17 сентября вратарь черногорского ФК «Бокель» Горан Ленац был застрелен во время тренировки на базе клуба. Пуля попала 33-летнему спортсмену в голову. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии, позже врачи констатировали его смерть.

Последним клубом 27-летнего нападающего был венгерский «Диошдьер». В июне 2017-го он стал свободным агентом и с того момента не выступал ни за одну команду. За молодежную сборную Кот д'Ивуара Гриффитс провел три матча и забил один мяч.