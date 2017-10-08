Москва допустила ограничение работы американских СМИ в России

Из-за давления властей США на телеканал RT российская сторона может применить к американским СМИ аналогичные меры. Об этом в программе «Итоги недели» на НТВ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это особый случай, когда в отношении нашего канала применена вся имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США», — цитирует ее ТАСС.

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По словам Захаровой, после того, как действия американских властей были квалифицированы как давление на журналистов и канал, «мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов и американских СМИ здесь, на территории России».

1 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о возможном прекращении вещания российского телеканала в США из-за давления американских властей и требований регистрации в качестве иностранного агента. По ее словам, американские официальные лица и СМИ буквально выживают сотрудников RT из США и даже угрожают им. «Они стали пугать журналистов, что "вот с ними работать нехорошо, это волчий билет". Нас перестали аккредитовывать, перестали давать нам интервью. Был даже целый список, он неоднократно утекал, люди, которые категорически не должны ходить на RT, не должны с нами общаться», — пожаловалась она.