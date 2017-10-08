Друг Сарсании раскрыл обстоятельства его смерти

Футбольный агент, бывший игрок новороссийского «Черноморца» Роман Орещук рассказал об обстоятельствах смерти своего друга, спортивного директора петербургского «Зенита» Константина Сарсании. Слова Орещука приводит «Чемпионат.com».

«В пятницу ему стало плохо, и его отвезли в больницу. К вечеру ему чуть полегчало, но потом снова стало хуже. В субботу он впал в кому на несколько часов и, не приходя в сознание, умер на руках у сына», — сказал Орещук, добавив, что функционер никогда не жаловался на здоровье.

По информации издания «БИЗНЕС Online», у Сарсании оторвался тромб. Он умер в субботу, 7 октября, в возрасте 49 лет.

До возвращения в «Зенит» в 2017-м функционер четыре года тренировал литовский «Атлантас».