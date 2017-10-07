Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания умер в возрасте 49 лет. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Он скончался в одной из больниц, куда попал два дня назад. По предварительным данным издания «БИЗНЕС Online», у него оторвался тромб. Журналист издания Айрат Шамилов на странице в Twitter сообщил, что Сарсания приехал в Москву. «Там ему стало плохо, оказалось, что оторвался тромб. Вроде смогли оперативно принять меры, но сегодня стало хуже», — написал он.

Сарсания вернулся в «Зенит» в мае этого года. С 2013 по 2017 годы он занимал должность главного тренера литовского «Атлантаса».

Сарсания в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиги Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах. В 2006 году был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал советником по спортивным вопросам президента Российского футбольного союза (РФС).