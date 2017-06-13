«Зенит» опубликовал видео приезда Манчини в Санкт-Петербург

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург. Видео встречи итальянца в аэропорту «Пулково» было опубликовано на сайте сине-бело-голубых.

Тренера встретил спортивный директор клуба Константин Сарсания. Позже во вторник состоялась презентация Манчини в качестве наставника «Зенита».

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня и подписал контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона.

Он стал вторым итальянским тренером в истории «Зенита». С 2009 по 2014 год клуб возглавлял его соотечественник Лучано Спаллетти, который дважды выиграл с командой чемпионат России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.