Президент Киргизии передумал ехать в Сочи на саммит с Путиным

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи на заседание Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского Экономического совета из-за угрозы массовых беспорядков в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

«Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», — говорится в сообщении.

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Вместо президента на мероприятия отправится премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.

Предстоящие в Сочи саммиты запланированы на 11 октября. Предполагается, что в них примет участие президент России Владимир Путин.

2 октября суд в Бишкеке выдал санкцию на арест депутата парламента Киргизии Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова. По версии следствия, парламентарий «вступил в предварительный сговор с представителями организованных преступных группировок, осуществлял активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков и вооруженных столкновений».

Выборы президента в Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. На данный момент на эту должность претендуют 12 человек. Согласно рейтингам и мнению местных экспертов, фаворитами гонки считаются экс-премьеры Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков.