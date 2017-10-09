Засудившая Ашера из-за герпеса женщина призналась в использовании презервативов

Американка Лора Хельм, подавшая в суд на певца Ашера из-за того, что он якобы заразил ее герпесом, упоминала, что их связь не была незащищенной. Аудиозапись ее телефонного разговора с другом опубликовал TMZ в понедельник, 9 октября.

На записи друг спрашивает, не возмущает ли Хельм тот факт, что Ашер не предупредил ее о своем заболевании. «Если бы мы занимались сексом без контрацептивов, это было бы проблемой», — сказала она. Женщина добавила, что презервативы для того и существуют, чтобы предохраняться от венерических инфекций.

Отмечается, что разговор состоялся за два дня до того, как Хельм подала иск на 20 миллионов долларов, утверждая, что исполнитель не пользовался презервативами во время секса с ней, а также не сказал ей, что болен герпесом.

После публикации аудиозаписи адвокат истца заявила, что Хельм во время телефонного разговора наврала своему другу, так как опасалась преждевременной огласки.

В августе стало известно, что артиста обвинили в сексуальном насилии и умышленном заражении партнерш герпесом. Три женщины подали иск к артисту в суд в Лос-Анджелесе.