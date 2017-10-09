СМИ узнали о решении Макрона принять приглашение Путина

В Париже готовы принять предложение российских властей о приезде президента Эмманюэля Макрона в мае будущего года в Санкт-Петербург на Международный экономический форум. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам дипломатических источников в Париже, решение о визите Макрона в Петербург практически принято, однако официально о нем пока объявлено не будет.

«Причина чисто формальная, но вполне уважительная, — пояснил собеседник издания. — Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина».

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Путин пригласил Макрона посетить Россию в мае, во время их переговоров в Версале. В дальнейшем по дипломатическим каналам прорабатывались разные сроки поездки. Обсуждались варианты приезда Макрона в Москву в декабре 2017 года или в самом начале января 2018-го. От последнего варианта было решено отказаться, так как визит попал бы на новогодние и рождественские каникулы в России.

Выбор в итоге был сделан в пользу Санкт-Петербурга, где с 24 по 26 мая пройдет Петербургский международный экономический форум.

В ходе прошедшей в мае встречи Путин, в частности, заявил, что фундаментальные интересы обеих стран «гораздо важнее политической конъюнктуры». Он подчеркнул, что ни одна французская компания не покинула российский рынок, несмотря на санкции. Российские лидер также выразил уверенность, что стороны готовы совместно искать решения по ситуации в Сирии и на Украине.