В Крыму пройдет международный съезд украинских диаспор

В Крыму впервые состоится международный съезд представителей украинских диаспор из различных стран. Об этом РИА Новости сообщил глава госкомитета правительства республики по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

«Крым выбран для международного съезда закономерно. Именно здесь украинские диаспоры готовы заявить всему мировому сообществу, что киевский режим не имеет права выступать от имени всего украинского народа», — заявил Смирнов.

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Он добавил, что в форуме примут участие делегаты из Украины, а также представители диаспор из Белоруссии и Молдавии. Имена прибывших участников съезда не будут разглашаться в целях безопасности. По утверждению Смирнова, на Украине «происходит подавление любого инакомыслия, вплоть до физического уничтожения несогласных».

Официальная программа начнется с возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко, затем запланировано посещение музея украинской вышивки имени Веры Роик и Симферопольской академической гимназии. Центральным событием станет международный круглый стол на тему «Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом».

По данным последней переписи, в Крыму проживает около 300 тысяч украинцев. Украинский язык, согласно Конституции Крыма, наравне с русским и крымско-татарским признан государственным.