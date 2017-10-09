Телеканал «Россия 1» анонсировал новое шоу Андрея Малахова

Телеканал «Россия 1» сообщил о запуске нового игрового шоу «Стена», ведущим которого станет Андрей Малахов. Об этом сообщается на сайте канала.

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По сценарию шоу, участники будут отвечать на вопросы из разных областей знаний, а награда будет определяться случайным образом — шар с верха стены будет падать в произвольную ячейку с различным номиналом, от 100 рублей до 5 миллионов.

Первый выпуск проекта состоится 22 октября.

В августе Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Ведущий перешел на канал «Россия 1», у него свое ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

