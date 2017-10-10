Кубок мира приехал в «Чемпионат»

В рамках тура чубка чемпионата мира по футболу FIFA с Coca-Cola официальный трофей турнира побывал в редакции «Чемпионата». Журналисты и сотрудники холдинга Rambler&Co смогли сфотографироваться с официальным кубком, а также задать вопросы послу чемпионата мира по футболу FIFA Алексею Смертину.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября 2017 года на «Стадионе Лужники» в Москве. С сентября по декабрь 2017 года легендарный трофей посетит 16 городов в России: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи.

Затем он отправится за рубеж и с января по май 2018 года объедет более 50 стран мира. В мае 2018 года, за полтора месяца до начала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, официальный кубок вернется в Россию, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

«Чемпионат» стал первым российским спортивным изданием, в котором трофей побывал в рамках тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA.