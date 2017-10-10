Пассажиры «Аэрофлота» связали дебошира и передали его ФБР

На международном рейсе «Аэрофлота», следовавшего в США, пассажир бизнес-класса ударил бортпроводницу и подрался с другим пассажиром. Хулигана связали и передали сотрудникам американских правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Инцидент произошел 8 октября на борту лайнера, следовавшего рейсом SU102 из Москвы в Нью-Йорк.

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«В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса», — отметили в «Аэрофлоте».

Дебоширу выдали устное и письменное предупреждение. Затем другие пассажиры связали его. По прибытии в Нью-Йорк он был передан полиции и ФБР.

«В данный момент сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос возбуждения уголовного дела», — добавили в авиакомпании.

В сентябре Химкинский городской суд признал пассажира, летевшего рейсом из Тель-Авива в Москву и устроившего на борту дебош, виновным. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении.