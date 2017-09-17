Летевшие из Крыма в Москву пассажиры устроили дебош в самолете

Экипаж лайнера, летевшего из Симферополя в Москву, запросил наряд полиции к месту прилета из-за агрессивного поведения двух пассажиров, устроивших дебош. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Запрос был отправлен, когда самолет находился в московской воздушной зоне.

15 сентября сообщалось о разработке Минюстом законопроекта, ужесточающего наказание за дебош на борту самолетов. Штрафы за невыполнения требований командира воздушного судна могут увеличить почти в десять раз — с двух-пяти до 40 тысяч рублей. Кроме того, дебоширам может грозить административный арест на срок от 5 до 15 суток.

В середине сентября Химкинский городской суд признал пассажира, летевшего рейсом из Тель-Авива в Москву и устроившего на борту дебош, виновным. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении.