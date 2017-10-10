«Веселый морячок» и «Трезвая радость» поборются за президентский грант

Антифашистский интернет-портал и детская площадка для детей-инвалидов «Веселый морячок» вошли в число 8606 заявок на президентские гранты, допущенных до независимой экспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Фонда президентских грантов.

Об этом говорилось и 10 октября на заседании объединенного экспертного совета конкурса на предоставление грантов на развитие гражданского общества. В ходе обсуждения отмечалось, что заявители стали четче формулировать задачи проекта, разумно подходить к составлению бюджета.

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В частности, ростовская организация «Международный союз антифашистов» предлагает на базе уже имеющегося в интернете ресурса создать «Антифашист — ТВ». «При поддержке наших европейских партнеров мы сможем гарантированно донести историческую правду до широких масс как граждан России, так и граждан Европы, в первую очередь — граждан Украины, где сегодня господствует неофашистский режим», — подчеркнули авторы проекта. На эти цели они запросили 4,2 миллиона рублей.

Активисты из Чувашии намерены оборудовать детскую площадку на базе Центра помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого. По задумке авторов инициативы, комплекс будут посещать как подопечные центра, так и дети, проживающие поблизости. Основная цель проекта — встреча детей с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками на едином игровом пространстве, развитие коммуникативных способностей, создание условий для их интеграции в общество.

Проект адаптивной квартиры для наркозависимых и алкозависимых «Трезвая радость» был зарегистрирован с замечаниями. Предполагается, что людям, которые прошли основное лечение в центре «Трезвый Сахалин», будут помогать психологи, наркологи и священники. Социальная адаптация будет продолжаться до полугода. Одновременно в квартире смогут проживать от одного до шести человек.

Результаты первого в 2017 году конкурса были опубликованы 1 августа. Всего из поданных на соискание свыше 6,6 тысячи заявок удовлетворено 970 проектов НКО из различных регионов России.

Конкурсы на предоставление грантов проводятся с 2006 года. С 2017-го был учрежден единый оператор — Фонд президентских грантов.